Prosegue il programma di messa in sicurezza delle scuole di Terra di Lavoro (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Il MIUR ha approvato la graduatoria relativa ai contributi per la progettazione finalizzata alle indagini ed alle verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici per prevenire eventi di crollo. L’erogazione dei contributi – previsti per un importo complessivo su scala nazionale di 40 milioni di euro – sarà assegnato sulla base di una procedura pubblica nazionale in esecuzione del Decreto 8 agosto 2019, prot. n. 734. Nei prossimi mesi gli uffici del Settore Edilizia dell’Ente metteranno in essere le procedure per l’assegnazione degli incarichi ai professionisti per la progettazione di indagini e verifiche. Sono 71 gli interventi tecnici in previsione da effettuarsi su 45 Istituti scolastici superiori della nostra Provincia, dal momento che alcuni di tali interventi si effettueranno su più ... Leggi la notizia su anteprima24

