Pd, capriole di Zingaretti sul nome La trappola austerity per Di Maio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nicola Zingaretti due giorni fa non ha trovato di meglio che ispirarsi come slogan ad una nota marca di pennello (“non serve un nuovo partito ma un partito nuovo” deriva da “non serve un pennello grande ma un grande pennello”) ed in effetti, a ben vedere, il PD negli anni, da quando ha estromesso il mondo dei salariati dalle sue istanze, non ha fatto altro che “imbiancare il sepolcro”: si sono succedute sigle e leader ma la sostanza non è mai cambiata. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

Affaritaliani : Pd, capriole di Zingaretti sul nome La trappola austerity per Di Maio - Affaritaliani : Pd, capriole di Zingaretti sul nome. La trappola austerity per Di Maio - goldbergvariaz : Le capriole semantiche di Zingaretti per restare poi sempre nella stessa posizione. -