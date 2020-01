Oscar 2020, Scarlett Johansson, due nomination con Jojo Rabbit e Storia di un matrimonio (Di martedì 14 gennaio 2020) Con la doppia candidatura per Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit, Scarlett Johansson ha conquistato anche i critici più severi. Bambina prodigio, super eroina Marvel, attrice da Oscar. Scarlett Johansson ha convinto anche i critici più riottosi conquistando finalmente non una, ma ben due nomination agli Oscar 2020. Una come attrice protagonista per Storia di un matrimonio, l'altra come non protagonista per Jojo Rabbit. Una doppietta che, in più di novant'anni di Storia del premio, era successa solo ad altre otto donne e ad appena tre uomini: la prima era stata Fay Bainter nel 1983, l'ultima Cate Blanchett nel 2007. Due parti molto diverse quelle interpretate da Scarlett Johansson che ha potuto dimostrare così la propria versatilità. In Jojo Rabbit ... Leggi la notizia su movieplayer

