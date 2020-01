Oggi l’esonero: sta per saltare una grossa panchina (Di lunedì 13 gennaio 2020) Altro esonero in arrivo nel mondo del calcio: questa volta si tratta di una panchina importante, con un licenziamento a stagione in corso del tutto inaspettato. Il ribaltone è atteso già per la giornata di Oggi. Alla fine ci sarà l’esonero per Ernesto Valverde del Barcellona, e probabilmente già nella giornata odierna. Come infatti riferisce … L'articolo Oggi l’esonero: sta per saltare una grossa panchina proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

parabataill : @trashloger @sorridirwin Martedì ho l'esonero di diritto pubblico e oggi ho studiato tre ore SCARSE. Attualmente sono a riposo ahahaha - VincenzoLombar1 : @Azzurra47097501 @RosariopaoloRa2 @Joanneilms @SpudFNVPN 1 su 1000..E i giocatori che hanno voluto l’esonero, e il… - MondoGaio : @capomuta Allora sarò chiaro anche io: ho detto che chiedere oggi l’esonero è assurdo alla luce anche dell’esperien… -