Neon, “essere umano artificiale” Samsung: non è un robot ma può lavorare (Di lunedì 13 gennaio 2020) Al Ces di Las Vegas, fiera della tecnologia, il colosso Samsung ha presentato un essere umano artificiale, Neon, che pur non essendo un robot e apparendo su un display può svolgere compiti come receptionist, presentatore virtuale di notizie o la prima star del cinema generata dall’AI. La Samsung comunica di aver sviluppato un “essere umano … L'articolo Neon, “essere umano artificiale” Samsung: non è un robot ma può lavorare proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

