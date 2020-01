Morto Giovanni Custodero, commozione per l’ex calciatore: “Guerriero, abbi cura di splendere” (Di lunedì 13 gennaio 2020) commozione social per la morte di Giovanni Custodero, il 27enne ex calciatore di Fasano Morto a causa di un sarcoma osseo diagnosticatogli tre anni fa. Il dolore era diventato talmente forte che nei giorni scorsi aveva deciso di ricorrere alla sedazione profonda: “Vogliamo ricordarti così, grande Guerriero, esempio di vita. Racconteremo la tua storia a chiunque ne avrà bisogno”. “Vogliamo ricordarti così, grande Guerriero, esempio di vita. Racconteremo la tua storia a chiunque ne avrà bisogno”. È questo uno dei numerosi messaggi condivisi sui social network da amici, parenti e conoscenti di Giovanni Custodero, il 27enne ex calciatore di Pezze di Greco, frazione di Fasano, in Puglia, Morto la scorsa notte per un sarcoma osseo dopo aver deciso di ricorrere al coma per mettere fine al dolore che da ormai tre anni lo paralizzava. Grande la commozione sui social network, dove ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

