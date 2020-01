Meghan Markle è pronta ad accusare la regina Elisabetta II di razzismo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Meghan Markle è pronta ad accusare la regina Elisabetta II di razzismo Meghan Markle è pronta ad accusare la regina Elisabetta II di razzismo in un’intervista televisiva qualora le trattative per la “Megxit” non fossero favorevoli ai duchi di Sussex. La rivelazione bomba arriva da Tom Bradby, giornalista di Itv e confidente di Harry e Meghan. Secondo il reporter, la coppia sarebbe determinata più che mai ad andare sino in fondo a questa vicenda. L’attrice, che si trova attualmente in Canada con il figlio, mentre Harry è rimasto nel Regno Unito a trattare le “dimissioni” dalla figlia reale, sarebbe pronta a concedere un’intervista televisiva qualora i reali non concedessero ciò che lei e suo marito vogliono. Non solo, l’interprete statunitense sarebbe pronta anche ad accusare la sovrana d’Inghilterra di razzismo per le sue origini ... Leggi la notizia su tpi

