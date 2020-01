Massa Carrara, precipitano da una parete rocciosa delle Alpi Apuane: morti due giovani (Di lunedì 13 gennaio 2020) Due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono morti precipitando dalla parete che guarda il rifugio Nello Conti del monte Sella, sulle Alpi Apuane, nel territorio di Massa Carrara, in Toscana. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Solo pochi mesi fa l’ultimo incidente mortale nella zona. Tragedia in Toscana: due giovani, un ragazzo e una ragazza, di cui non è ancora stata resa nota l’identità, sono morti dopo essere caduti dalla parete che guarda il rifugio Nello Conti del monte Sella, sulle Alpi Apuane, nel territorio di Massa Carrara. Lo riferiscono fonti del 118 che ha inviato sul posto l’elisoccorso. Tuttavia, i due erano già entrambi deceduti quando sono arrivati i sanitari. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che le due vittime stessero camminando legate l’una con ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

