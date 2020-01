Marco Pantani raccontato da chi lo conosceva bene (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nessun ciclista esce mai davvero dal gruppo. Quando decide di averne abbastanza di salite sempre più lunghe e di discese sempre più brevi, con un ultimo sforzo solleva la bicicletta per appenderla al chiodo e diventa qualcos’altro: direttore sportivo – che è un lavoro tipo l’allenatore di calcio –, addetto all’organizzazione delle corse, trait d’union fra sponsor e squadre, trovarobe al villaggio di partenza e perdigiorno al quartiertappa dell’arrivo. Se proprio devi distanziarti da quel mondo, perché la famiglia ha una salumeria o si è trovato il tempo per diplomarsi, qualche puntata in carovana nel mese del Giro si fa comunque, perché per un ciclista non c’è ritorno a casa più grato. I corridori che hanno smesso si mescolano, si incrociano e si abbracciano, pesciolini confusi nella corrente ... Leggi la notizia su gqitalia

RaiSport : ????? Marco #Pantani avrebbe compiuto 50 anni Leggi la notizia ?? - CarlosE_Lozada : RT @Corriere: Marco Pantani, quanto ci manca: lunedì avrebbe compiuto 50 anni - TassoOfficial : 13 gennaio: Marco Pantani compirebbe 50 anni! -