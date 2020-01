Ludovico Di Meo è il nuovo direttore di Rai2, fu protagonista di “Un uomo, un perché” a Mai dire Gol (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il futuro direttore di Rai2 fu il protagonista di una storica puntata della rubrica "Un uomo, un perché" in un Mai Dire Gol del 1996/1997. La Gialappa's Band riuscì a scoprire che il conduttore provò a spacciare una telefonata pre-registrata come se fosse in diretta: "Un numero da circo", commentò impietoso il Trio. Leggi la notizia su fanpage

PietroLagana : RT @BarbaraRaval: Nomine #RAI, #Salini rafforza il fronte sovranista alla guida di Rai2: arriva Ludovico Di Meo, (#Meloni),che affianca il… - ArmyRenzi : RT @BarbaraRaval: Nomine #RAI, #Salini rafforza il fronte sovranista alla guida di Rai2: arriva Ludovico Di Meo, (#Meloni),che affianca il… - GiancarloDeRisi : RT @BarbaraRaval: Nomine #RAI, #Salini rafforza il fronte sovranista alla guida di Rai2: arriva Ludovico Di Meo, (#Meloni),che affianca il… -