LIVE Dakar 2020, 13 gennaio in DIRETTA: Fernando Alonso 3° dopo 158 km, le moto e i quad non gareggeranno in segno di lutto

07.45: Per quanto riguarda le auto, siamo al rilevamento del km 158 e guida la Toyota del saudita Al Rajhi con 30″ di vantaggio sull'argentino Terranova (Mini) e 59″ su un grande Fernando Alonso (Toyota). In difficoltà il leader della classifica generale Carlos Sainz con 15'11" di ritardo dalla vetta. Problemi tecnici per lui?

