Jabra Elite 75t: ottime le dimensioni, meno la comodità (Di lunedì 13 gennaio 2020) Con le AirPods di Apple nel mirino, in pochi mesi Jabra migliora il suo modello di punta degli auricolari, i nuovi Elite 75t (179 euro) disponibili nei colori nero e beige. La grande novità e al contempo il valore aggiunto del dispositivo sono le dimensioni, ridotte del 20% rispetto alle Elite 65 che rimangono comunque in commercio. In particolare l’ingombro del case (62 x 37 x 27 mm) li rende molto più fruibili rispetto al passato, è possibile senza problemi, riporli tutto il giorno nella tasca dei pantaloni, ora anche in quella piccola anteriore destra dei jeans, di cui per altro nessuno ha mai capito il vero scopo prima dell’arrivo dei true wireless. L’autonomia dei 75t è raddoppiata per arrivare fino a 7,5 ore sulla carta, una mezzora meno circa durante la nostra prova. Istantanea la connessione allo smartphone tramite bluetooth 5.0, buona la qualità audio durante le ... Leggi la notizia su wired

