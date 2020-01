I titoli di apertura dei giornali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Aperture in ordine sparso sui quotidiani oggi in edicola. Si va da Palazzo Chigi, che è pronto a inviare più militari in Libia, al tema della riduzione dei parlamentari, ai contenuti del decreto sicurezza varato dal governo gialloverde al quale la nuova maggioranza giallorossa non ha ancora messo mano, al piano Green per l'Europa che vale 1000 miliardi. Mentre il premier Conte promette la riforma dell'Irpef e una revisione delle pensioni. CORRIERE DELLA SERA "Ora la riforma dell'Irpef" Conte: il voto in Emilia-Romagna non è decisivo. La verifica a fine mese. LA REPUBBLICA Decreto sicurezza è tutto come prima Restano le multe record per chi salva i migranti. Irritazione del ministro Lamorgese: riforma pronta da 2 mesi Il Quirinale: le correzioni vanno fatte al più presto. Il leader delle sardine: "Così l'esecutivo non è credibile" Il Pd: accoglienza e soccorsi, abolire subito le ... Leggi la notizia su agi

