Grande Fratello VIP 2020, Pago: "Mi dispiace che Serena non sia entrata. Io so cosa voglio" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Barbara Alberti è ormai diventata un punto di riferimento per la maggior parte degli inqulini reclusi nella casa del Grande Fratello VIP e Pago, in arrivo dai primi giorni turbolenti dopo un primo confronto con la sua ex fidanzata Serena Enardu avvenuto venerdì scorso si è preso un paio di minuti per conversare con l'attrice e riflettere sulle proprie emozioni.La domanda della Alberti è diretta: "Sei stato contento che il televoto non l'abbia fatta entrare?", il cantante sardo non ci gira tanto attorno : "No, non sono felice" e non ne aveva fatto segreto nemmeno durante la diretta della seconda puntata in prima serata quando ha letto il verdetto nella quale ha annunciato che il pubblico a casa ha scelto di non lasciare l'ex tronista sarda nella casa per una settimana. Il mio unico pensiero è capire se ho la forza di dimenticare una cosa del genere. Io la vorrei perché secondo me è una ... Leggi la notizia su blogo

trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - GrandeFratello : Eccolo il Privé che ci piace! Tra i mostri sacri del Grande Fratello ed un Fabio Testi che si è integrato decisamen… -