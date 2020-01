Gossip News: Principe Filippo furioso con Harry e Meghan, Clizia svela… (Di lunedì 13 gennaio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo dell’ira del Principe Filippo, della verità di Clizia Incorvaia, di Paola Caruso e le sue rivelazioni su Ivan Gonzales. Principe Filippo: Abbiamo il verdetto: Harry e Meghan rifiutano le richieste della Regina. Dopo il summit durato tutto il giorno, la famiglia reale sembra essere arrivata a un punto di rottura. A soffrire più di tutti è il Principe Filippo: il marito della Regina non sopporta l’idea di vedere sua moglie ridotta così. L’uomo è furioso con i due ragazzi, ma davvero! Come andrà a finire? Clizia INCORVAIA: Clizia, la bellissima Clizia, nostra protagonista in copertina, ha fatto luce sulla sua storia con Francesco Sarcina. Sembra proprio che nella casa del GF VIP le confessioni si sprechino… “Ho mandato io la ... Leggi la notizia su velvetgossip

