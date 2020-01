GF Vip, Barbara Alberti scatenata contro Adriana Volpe: "C..., lasciami in pace!" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sandra Rondini Dopo aver visto la scrittrice intenta a lavare i piatti, la showgirl si è più volte offerta di farlo al posto suo, non sapendo che Barbara Alberti è una maniaca dell'ordine e non vuole essere disturbata mentre pulisce qualcosa Adriana Volpe è riuscita nell'impresa di far esplodere di rabbia la scrittrice e opinionista tv Barbara Alberti, entrambe concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip partita lo scorso venerdì. Fino a ieri sera la scena era stata presa da Antonella Elia con le sue frecciatine ai Ferragnez e le sue critiche proprio ad Adriana Volpe che avevano spinto i loro rispettivi compagni a un duro botta e risposta sui social. Poi è montata la polemica contro Salvo Veneziano, accusato di aver usato toni sessisti, al limite della violenza parlando di un’altra concorrente, Elisa De Panicis. Nel frattempo la serafica Alberti cercava ... Leggi la notizia su ilgiornale

