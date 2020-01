Djorkaeff: «Conte fa un gran lavoro, porterà l’Inter a un livello che non aveva» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Djorkaeff ha parlato della sua ex squadra e della Serie A: «Oggi la Juve è di un altro livello, spero che nel futuro l’Inter vinca» L’ex Inter Youri Djorkaeff ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, dove ha parlato del campionato italiano. Le sue parole: «Oggi è la Juve è di un altro livello. l’Inter inizia ad avvicinarsi e spero che nel futuro vinca la Serie A» «Conte? Ai miei tempi non sarebbe mai stato l’allenatore dell’Inter. Quando ha firmato mi ha fatto strano da interista perché arrivava dalla Juve. Alla fine fa un gran lavoro. Spero continui così, porterà l’Inter ad un livello che prima non aveva». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

viajandoperdido : Djorkaeff: “Conte ai miei tempi non avrebbe allenato l’Inter” - sportli26181512 : Djorkaeff: 'Conte ai miei tempi non avrebbe allenato l'Inter': Djorkaeff: 'Conte ai miei tempi non avrebbe allenato… - internewsit : Djorkaeff: 'Conte all'Inter? Ai miei tempi non sarebbe successo! Giroud...' - -