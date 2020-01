CorSport: strappo Gattuso-Ancelotti. Carlo non gradisce le bordate sulla preparazione atletica (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Delle due l’una: o Rino Gattuso voleva effettivamente dire ciò che ha sussurrato ‘coram populo’ oppure anche a lui, inconsapevolmente, è capitato d’essere tradito da un inatteso scivolone, come a Koulibaly e a Di Lorenzo”. Esordisce così il Corriere dello Sport nel parlare delle esternazioni dell’allenatore del Napoli nel post-partita di Lazio-Napoli. Quando ha lanciato una bordata nemmeno troppo velata al suo predecessore,Carlo Ancelotti. Parole, quelle di Gattuso, che, assicura il quotidiano sportivo, “essendo stavolta come pietre, qualche segno l’hanno lasciato in Carlo Ancelotti. Che ha ascoltato, ha letto e si è ritrovato con il sopracciglio arcuato non prima d’aver avvertito un filo d’amarezza”. In particolare, continua, Ancelotti non ha gradito i riferimenti all’inadeguatezza della preparazione atletica e alla necessità di trovare nuovi sistemi di allenamento. “Ma un’eco ... Leggi la notizia su ilnapolista

