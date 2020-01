Coldiretti: flop Black Friday, vola la spesa nei discount (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Con un aumento su base annuale del 6,6% vola la spesa nei discount che trainano l’intero comparto alimentare“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio al dettaglio dell’Istat relativi a novembre 2019 dalla quale si evidenzia peraltro “il flop del Black Friday con una evidente stagnazione degli acquisti dei prodotti non alimentari (0%) e la crescita piu’ contenuta del passato nel commercio elettronico (+4,1%). Nei momenti di difficoltà – sottolinea la Coldiretti – ci si concentra sui beni essenziali come gli alimentari che crescono in misura sostanziale nell’insieme delle tipologie distributive (+2,2%) rispetto all’abbigliamento e pelletteria (+0,6%), calzatura (+0,1%) e informatica (+0,2%) protagonisti del “Venerdì nero”. La spesa alimentare – conclude la Coldiretti – è uno speciale indicatore dello stato ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

