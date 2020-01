Cieca in pochi giorni a soli 4 anni per l’influenza, la terribile storia della piccola Jade (Di lunedì 13 gennaio 2020) È la terribile storia della piccola Jade DeLucia, una bimba statunitense che tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio è rimasta in coma dopo essere stata colpita dall’influenza stagionale contro la quale non era stata vaccinata. Al risveglio ha scoperto di aver perso la vista. I Genitori: "È terribile vedere i figli soffrire in questo modo, vaccinateli". Leggi la notizia su fanpage

