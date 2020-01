Che fine ha fatto Hakan Sukur? E’ autista Uber: “Erdogan mi ha preso tutto” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Continua il nostro appuntamento con la rubrica ‘Che fine ha fatto”. Il protagonista di oggi è Hakan Sukur, 48enne ex attaccante di Torino, Inter e Parma, in parabola discendente. Il turco infatti è passato da stella del calcio turco ad autista Uber. In un’intervista al “Welt am Sonntag”, l’ex calciatore racconta la sua nuova vita e accusa il governo turco guidato da Erdogan di perseguitarlo. Sukur era entrato a far parte dell’Akp, il partito che vede Erdogan fra i cofondatori, nel 2013 ha abbandonato dopo uno scandalo per corruzione, nel 2016 ha ricevuto un mandato d’arresto perchè sostenitore di Gulen. “Il negozio di mia moglie era stato preso a colpi di pietre, i miei figli sono stati aggrediti per strada, io venivo minacciato per ogni affermazione che facevo”, si sfoga. Poi ha aperto un locale in California “ma ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

fattoquotidiano : TESI COPIATA 'Ho sentito tantissime sciocchezze in queste ore, d'altra parte non mi stupisce che Salvini non sappia… - PFonsecaCoach : Abbiamo avuto un inizio di gara difficile, ma abbiamo lottato fino alle fine per cercare il pareggio. Sono molto or… - matteorenzi : Se Conte farà una mediazione sulla #prescrizione lo ascolteremo. Quella che ha presentato Bonafede non è una mediaz… -