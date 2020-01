Calcio, Parma Lecce 2-0 Serie A 2020: Iacoponi e Cornelius mandano in orbita i ducali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Parma si mette alle spalle le due ultime prove opache e stende il Lecce al “Tardini” con il punteggio di 2-0 nella diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020 dopo una partita nella quale i ducali hanno cambiato marcia nella seconda frazione di gioco. Con questi tre punti i giallo-blù chiudono il girone d’andata nel migliore dei modi e salgono addirittura in settima posizione di classifica con 28 punti ad una sola lunghezza dal Cagliari che, al momento, sarebbe in Europa League. Per i salentini, invece, arriva la quarta sconfitta dietro fila e ora la graduatoria si fa pericolosa. I giallo-rossi, infatti, hanno 15 punti, solamente uno in più di Genoa e Brescia e tre del fanalino di coda SPAL. La panchina di mister Liverani inizia a traballare? Il Parma scende in campo con il 4-3-3 con Sepe in porta, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo in difesa, quindi Kucka, ... Leggi la notizia su oasport

pisto_gol : “Mai più un altro Parma” disse il presidente della FIGC Carlo Tavecchio il giorno della introduzione del fair-play… - MicraNisi : RT @pisto_gol: “Mai più un altro Parma” disse il presidente della FIGC Carlo Tavecchio il giorno della introduzione del fair-play finanziar… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #SerieA. #Iacoponi e #Cornelius mandano in orbita il #Parma: l'Europa è a un punto. #Lecce, altro k.o. -