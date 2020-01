Bordoni: Raggi fa terrorismo ecologico con stop diesel Euro 6 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – “Siamo in un’epoca in cui combattiamo continuamente contro l’inquinamento atmosferico e cerchiamo soluzioni su ogni fronte. Ma lo stop imposto domani dal Campidoglio a tutti i veicoli diesel, Euro 6 compresi, sembra piu’ dettato da un’amministrazione nel panico che sulla scia del moderno ambientalismo fa terrorismo ecologico con le misure a difesa dell’ambiente. Condivisibile il blocco del traffico che il Comune intende attuare, ma incomprensibile estenderlo alle auto Euro 6, quando le macchine di dieci anni fa a benzina possono circolare”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni. “Lo smog a Roma- aggiunge Bordoni- ha Raggiunto livelli che spaventano, ma il diesel Euro 6 inquina molto meno dei vecchi benzina; per diminuire il livello di emissioni servono meno auto vecchie in ... Leggi la notizia su romadailynews

