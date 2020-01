Ambiente: Regione Veneto ricorre contro i vincoli in Comelico (Di lunedì 13 gennaio 2020) Venezia, 13 gen. (Adnkronos) - “Abbiamo dato mandato alla nostra avvocatura di ricorrere non solo al Tar, come faranno i Comuni e gli altri coinvolti, ma anche alla Corte Costituzionale per difendere i diritti del territorio del Comelico a realizzare il collegamento con la Val Pusteria. Siamo pronti Leggi la notizia su liberoquotidiano

