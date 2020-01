Se ne va Giampaolo Pansa (Di domenica 12 gennaio 2020) E’ morto Giampaolo Pansa. Aveva 84 anni.Piemontese di Casal Monferrato, sposato e separato, Pansa è morto a Roma assistito dalla sua compagna, la scrittrice Adele Grisendi . Nel 2016 aveva perso il figlio Alessandro, ex ad di Finmeccanica morto di malattia a 55 anni. Giornalista autorevole, dalla Stampa al Corriere della Sera e Repubblica (di cui fu anche vicedirettore), passando per il settimanale Panorama e l’Espresso e poi ancora il Messaggero e il Giornale, un grande gusto per la provocazione, è stato anche storico, autore di romanzi e saggi in gran parte incentrati sugli anni della guerra partigiana, un argomento che era stato anche al centro della sua tesi di laurea iin Scienze Politiche , dove era stato allievo dello storico Alessandro Galante Garrone.Dagli esordi torinesi con un memorabile reportage sulla Strage del Vajont agli articoli ... Leggi la notizia su huffingtonpost

