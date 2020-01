Sardine a Bologna, anche Pif in Piazza Maggiore per la manifestazione del 19 gennaio (Di domenica 12 gennaio 2020) Pif sul palco delle Sardine il 19 gennaio a Bologna Il movimento delle Sardine si prepara ad animare Piazza Maggiore per l’attesissima manifestazione di Bologna che si terrà domenica 19 gennaio. L’appuntamento, infatti, non sarà solo un flash mob, ma anche uno spettacolo e un concerto. Tra gli ospiti del grande raduno di Piazza, artisti e musicisti, tra cui i Subsonica, lo storico gruppo dei Modena City Ramblers e gli Afterhours. Ed è di queste ore la notizia che sul palco con i cantanti e gli attivisti salirà anche l’attore Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. Lo annuncia lo staff del movimento sulla sua pagina Facebook ufficiale, 6.000 Sardine, con un post che ha già ottenuto migliaia di condivisioni. “Regista, scrittore, attore, conduttore e autore televisivo. Con ironia e occhio critico ha raccontato le tante realtà del nostro paese”, scrivono gli ... Leggi la notizia su tpi

