Roxy e la sorpresa (Di domenica 12 gennaio 2020) Roxy, una magnifica pitbull, era rimasta solo assieme ai suoi nove cuccioli e vivevano in un sottoscala di una casa. Soli al freddo e senza cibo cercavano di sopravvivere senza l’aiuto di nessuno. Fortunatamente l’associazione “Hope for paws”, avvisata da alcuna persone della zona intervenne sul posto per prestare soccorso alla pitbull. Roxy aveva un muso triste, era come se chiedesse aiuto, probabilmente era da troppo tempo in quelle condizioni. Successivamente i volontari notarono che al suo fianco c’erano ben nove cuccioli, ai quali Roxy, da buona mamma, non aveva fatto mancare nulla. Naturalmente erano un po’ infreddoliti e probabilmente molto affamati quindi i volontari decisero di mettere tutti in salvo e portarli immediatamente dal veterinario. Dopo una ... Leggi la notizia su bigodino

Roxy sorpresa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Roxy sorpresa