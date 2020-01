Roma-Juventus in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (12 gennaio) (Di domenica 12 gennaio 2020) oggi, domenica 12 gennaio (ore 20.45) lo Stadio Olimpico si animerà grazie a un confronto storico per il nostro calcio, ovvero tra Roma e Juventus, match valido per il 19° turno del campionato di Serie A 2019-2020. Sul rettangolo verde capitolino giallorossi e bianconeri cercheranno di centrare i tre punti e di dare un segnale a questa stagione. La compagine allenata da Maurizio Sarri, dopo il convincente successo interno contro il Cagliari, ha voglia di confermarsi in una difficile trasferta. La ricerca del bel gioco e di una continuità d’azione nei propri interpreti sono aspetti ancora da trovare per la Vecchia Signora. La necessità, comunque, è quella di imporsi per mettere sotto pressione l’Inter, formazione con la quale Juve condivide il primato di questo campionato. Sarri, per questo, dovrebbe affidarsi alla medesima formazione vista dal 1′ contro i sardi, ovvero ... Leggi la notizia su oasport

