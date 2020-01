Nina Moric racconta i particolari tremendi delle violenze e minacce di Favoloso su lei e il figlio Carlos (Di domenica 12 gennaio 2020) Oggi Nina Moric è stata ospite a Domenica Live ed ha raccontato i dettagli delle aggressioni di Luigi Favoloso. Secondo la showgirl l’ex gieffino avrebbe picchiato anche suo figlio Carlos Corona. “Lui mi ha accusato di tradimento. Lui aveva attimi violenti in questi due anni. Violenza psicologica, ma anche fisica, alzava le mani. Lui si è sfogato fisicamente su di me in maniera forte. Io ho detto basta, lui ha fatto le valige ed è andato via. Però continuava a cercarmi anche dopo. Io non potevo più subire. C’era sofferenza, ero caduta in un buco nero. Lui mi aveva messo le mani addosso tante volte. Io ammetto di non essere una persona facile, l’ho attaccato verbalmente, sono sincera. Purtroppo ha subito anche Carlos le stesse mie cose. Non sto scherzando. Non potrei scherzare sulla vita di mio figlio. Carlos è un ragazzo meraviglioso e Luigi andava ... Leggi la notizia su bitchyf

