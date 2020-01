Milano, acrobata sventola bandiera della pace (Di domenica 12 gennaio 2020) Un uomo è salito su una gru accanto alla stazione Centrale di Milano e dopo aver acceso dei fumogeni, si è lanciato con una corda sventolando la bandiera della pace. L’acrobata poi è stato denuncitao dalla polizia. Milano, acrobata manifesta su una gru Nella mattina del 12 gennaio, un uomo è salito su una gru alta circa venti metri di un palazzo in costruzione in Via Melchiorre Gioia, a pochi passi dalla stazione centrale di Milano. L’acrobata 31enne italiano ha poi appeso due bandiere con la scritta “stay human“, realizzate con le coperte termiche che di solito di danno ai migranti, e dopo aver acceso due fumogeni, si lanciato dalla gru attaccato ad una corda sventolando la bandiera della pace. bandiera contro vittime del mediterraneo Il suo intento era quello di manifestare contro le vittime sempre più frequenti del Mediterraneo, ma la modalità non è piaciuta ... Leggi la notizia su notizie

