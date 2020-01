Milan: è arrivato Begovic. Caldara all’Atalanta, l’Inter stringe per Eriksen. Il punto (Di domenica 12 gennaio 2020) E’ Asmir Begovic, 32enne portiere bosniaco, il terzo acquisto Milanista della finestra invernale. Stamattina visite mediche e firma su un contratto da 500mila euro per l’estremo difensore che prenderà il posto di Pepe Reina, volato all’Aston Villa. Begovic arriva in prestito secco dal Bournemouth fino a fine stagione. Torna, invece, all’Atalanta Mattia Caldara. Il difensore, sfortunato e comunque mai parte integrante del progetto rossonero, torna riapproda sul pianeta Dea in prestito con opzione di acquisto per i prossimi 18 mesi. Visualizza questo post su Instagram <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f3e0.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

