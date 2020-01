Mangiare salmone, sì o no? (Di domenica 12 gennaio 2020) Negli ultimi anni in Italia il salmone è passato dall’essere un affare consumato perlopiù durante il pranzo di Natale, sotto forma di tartina da antipasto, ad un consumo quotidiano, da schiscetta portata al lavoro. Del salmone si apprezzano i notevoli benefici nutrizionali (le sue delicate carni rosa sono ricche di vitamine, acidi grassi omega-3 e sali minerali) e anche il prezzo relativamente abbordabile. Questa abbondanza presenta però un salatissimo conto per la salute del pianeta. La storia di come il salmone ha invaso le nostre tavole inizia in Norvegia alla fine degli anni Sessanta. Il paese dei fiordi aveva appena iniziato a perforare i suoi primi pozzi di petrolio, quando si cominciò a pensare che dal Mare del Nord si poteva cavare non solo energia ma anche tanto, tantissimo salmone. Certo, in Norvegia si era pescato in abbondanza sin dall’Età della Pietra ma solo negli anni ... Leggi la notizia su vanityfair

