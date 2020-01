LIVE Nadal-Djokovic 2-6 5-4, Finale Atp Cup 2020 in DIRETTA: il serbo serve per restare nel set (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Nadal. Djokovic serve per restare nel set. 40-0 Il nastro porta fuori il dritto di Nadal. 30-0 Rovescio in rete del serbo. 15-0 Out il recupero di Djokovic. 4-4 Servizio e dritto. Nadal servirà con palle nuove. 40-15 Risposta vincente. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Palla corta. 15-0 Risposta larga dell’iberico. 4-3 Nadal. Ace. 40-30 Rovescio sulla riga di Djokovic. 40-15 Ace. 30-15 Prima vincente dello spagnolo. 15-15 Lungo il colpo al volo di Nadal. 15-0 Dritto vincente! 3-3. Servizio e dritto. Vantaggio Djokovic. Stecca Nadal col dritto. Parità. Ace. Vantaggio Nadal. Gravissimo gratuito del serbo. Parità. Fuori giri col dritto Djokovic. Vantaggio Djokovic. Risposta lunga dello spagnolo. Parità. Ace. Vantaggio Nadal. Nuova palla break per l’iberico. 40-40 Prima vincente. 30-40 Scambio durissimo vinto dal serbo. 15-40 Dritto ... Leggi la notizia su oasport

