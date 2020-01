L’Iran provoca divisioni tra Democratici e Repubblicani (Di domenica 12 gennaio 2020) La presidenza di Donald Trump continua a far discutere ed a causare profonde tensioni tra il Partito Repubblicano e quello Democratico. La procedura di impeachment in corso contro il Capo di Stato e la risoluzione, votata dalla Camera dei Rappresentanti, per limitare i poteri di guerra del presidente sono solo due dei tanti esempi in materia. Il raid americano che ha portato all’uccisione del Generale iraniano Qassem Soleimani e ad un aumento delle tensioni con Teheran ha suscitato polemiche tra le fila dei progressisti ed ha provocato un’ulteriore e frattura nell’agone politico americano. I legislatori hanno lamentato come la presidenza non li abbia informati del raid prima che questo avesse avuto luogo e la Camera dei Rappresentanti a maggioranza democratica ha così votato in favore di una risoluzione, non vincolante e sponsorizzata dalla deputata Elissa Slotkin, che ... Leggi la notizia su it.insideover

