Harry e Meghan, il commento di William: “Ti ho sempre protetto, ora non posso più farlo” (Di domenica 12 gennaio 2020) Harry e Meghan, arriva il commento di William: “Spero un giorno ci ripensi, ormai siamo entità separate“ Si fanno sempre più intricate le cose in casa Windsor dopo la decisione di Harry e Meghan Markle di dimettersi da Membri Senior della Famiglia Reale per cercare una propria indipendenza, soprattutto economica, lontano da Londra, e in particolare in Canada. Una rottura storica e inaspettata, che ha costretto la regina Elisabetta a convocare per il prossimo lunedì un vertice d’emergenza. Secondo le ultime indiscrezioni, Meghan sarebbe già partita alla volta del Nord America, in attesa dell’arrivo del suo compagno. Intanto tra le varie reazioni alla notizia, fa scalpore quella del principe William, il fratello di Harry. A riportare le sue parole è il Sunday Times, secondo cui il principe avrebbe rivelato a un suo amico di essere molto triste per l’accaduto. ... Leggi la notizia su tpi

Agenzia_Ansa : Harry e Meghan, la Regina convoca un vertice di famiglia lunedì #ANSA - Agenzia_Ansa : La tristezza di #William 'Ora con #Harry entità separate. Ho tenuto il mio braccio intorno a lui tutta la vita'. Do… - SirDistruggere : Mi fanno una certe tenerezza quelli del “che bravi Harry e Meghan a rinunciare ai lussi e a cercarsi un lavoro”. Le… -