Eleonora Daniele a Domenica In, confessione su Giulio Tassoni e lacrime per Mara Venier (Di domenica 12 gennaio 2020) Tenera intervista di Eleonora Daniele che prestò sarà mamma della sua Carlotta. A Mara Venier confida come lei e Giulio Tassoni vivono la gravidanza. Eleonora Daniele racconta come ha scoperto di essere incinta Solo poco tempo fa Eleonora Daniele ha dichiarato a Storie Italiane di essere incinta. Una gravidanza molto desiderata per lei e Giulio Tassoni, che stanno insieme da ben 16 anni, e che hanno accolto con sorpresa la notizia, come spiega a Mara Venier a Domenica In: Non ci credevo più! A 43 anni non è facile… Pensavo che fosse troppo tardi e che per aver dato spazio al lavoro ormai era andata così. Avevo un leggero ritardo, ma non ci credevo. Ho fatto il test e ho visto quella lineetta che non avevo mai visto negli ultimi due anni. A testa bassa sono andata di là da mio marito e gli ho detto: “Sono incinta” e lui ha risposto: “Lo sapevo amore ... Leggi la notizia su velvetgossip

