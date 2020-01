Così Meghan aveva già organizzato la sua fuga in Canada - (Di domenica 12 gennaio 2020) Francesca Galici Sembra che la fuga di Meghan Markle in Canada sia stata organizzata nel dettaglio e non all'ultimo minuto; l'idea di lasciare Archie a Vancouver è stato il vero colpo di genio della duchessa del Sussex Sono ore calde per i duchi del Sussex e per la monarchia inglese. La regina Elisabetta ha imposto che la questione venga risolta entro 72 ore ma il principe Harry e Meghan Markle avrebbero chiesto più tempo, perché vorrebbero discutere con calma del loro futuro. Calma. Forse è questa la parola chiave di tutto, perché la decisione di lasciare il Regno Unito e, soprattutto, la Famiglia Reale inglese non è stata figlia di un improvvisa voglia di evasione da parte dei duchi del Sussex. Pare che Meghan Markle stesse organizzando già tempo la sua fuga. È l'attitudine che i suoi amici più cari chiamano “cut and run”, una costante nella vita della duchessa del Sussex. ... Leggi la notizia su ilgiornale

