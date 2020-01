Coppa del mondo, Brignone vince combinata Altenmarkt (Di domenica 12 gennaio 2020) Federica Brignone vince la combinata di Altenmarkt-Zauchensee, tappa valida per la Coppa del mondo 2019/2020 di sci alpino femminile. La milanese si conferma in slalom, in seguito al superG, fermando il cronometro con un tempo complessivo di 2'03"45. La campionessa azzurra da' seguito ai risultati degli scorsi mesi, trovando la seconda vittoria stagionale dopo il gigante di Courchevel, la quinta complessiva nella sua amata combinata. Dodicesimo successo in carriera che vale anche il secondo posto nella classifica generale ai danni di Petra Vlhova, la quale mantiene invariato il suo bottino dopo la caduta nella prima manche.Resta saldamente al comando per la corsa alla sfera di cristallo Mikaela Shiffrin, anche lei incapace di tagliare il traguardo nello slalom. Wendy Holdener (+0"15) non recupera sufficientemente su Brignone ed e' seconda mentre completa il podio Marta Bassino, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

