C’è posta per te, la compagna si oppone: padre non riabbraccia figlia (Di domenica 12 gennaio 2020) Sabato 11 gennaio è andata in onda la prima puntata dell’anno di C’è posta per te. Tra le storie raccontate vi è quella di Raffaella che ha chiesto aiuto al programma di Maria De Filippi per riuscire a riallacciare i rapporti con il padre Vincenzo. La storia di Raffaella e papà Vincenzo Raffaella e il padre Vincenzo non si vedono da anni e per questo motivo la figlia ha deciso di contattare C’è posta per te per cercare di recuperare il rapporto con il genitore. La ragazza aveva chiesto di poter trascorrere del tempo da sola con il padre, ponendo in questo modo una distanza tra lei e la nuova compagna di lui. Vincenzo ha quindi rifiutato e padre e figlia si sono allontanati. “Ho il diritto di riavere mio padre. Ho il diritto di avere un rapporto con lui. Ciò non toglie che se pensi che io abbia sbagliato, ti chiedo scusa. Ho bisogno, però, di riavere mio padre. Non ... Leggi la notizia su notizie

