Bielorussia, pena di morte per due ragazzi di 19 e 21 anni: verranno fucilati alla nuca (Di domenica 12 gennaio 2020) Stanislaw e Illya Kostsew, due fratelli di 19 e 21 anni, sono stati condannati a morte per aver ucciso con quasi cento coltellate la loro ex insegnante. Come previsto dalla legge bielorussa i due verranno bendati, fatti inginocchiare e assassinati da un boia con un solo colpo di pistola alla nuca. Leggi la notizia su fanpage

Bielorussia pena Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bielorussia pena