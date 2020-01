Bielorussia, pena di morte per due fratelli di 19 e 21 anni: verranno fucilati dietro la nuca dopo un efferato omicidio (Di domenica 12 gennaio 2020) Due fratelli di 19 e 21 anni sono stati condannati alla pena di morte per aver ucciso violentemente una loro ex insegnante: le avevano inflitto cento coltellate Bielorussia: Stanislaw e Illya Kostsew, due fratelli di giovanissima età, verranno giustiziati in Bielorussia per aver ucciso in modo violento la loro ex insegnante. I dettagli raccapriccianti I … L'articolo Bielorussia, pena di morte per due fratelli di 19 e 21 anni: verranno fucilati dietro la nuca dopo un efferato omicidio NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Bielorussia, pena di morte per due ragazzi di 19 e 21 anni: verranno fucilati alla nuca