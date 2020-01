Benedetto VXI, “Sul celibato non posso tacere. È indispensabile” (Di domenica 12 gennaio 2020) Le prime anticipazioni sul nuovo libro di Benedetto XVI: ‘Sul celibato non posso tacere. È indispensabile’. Il riferimento è al documento finale del Sinodo in Amazzonia. Emergono le prime anticipazioni sul nuovo libro di Benedetto XVI, che torna a parlare in uno scritto al quale ha lavorato insieme con il cardinale Robert Sarah. Le anticipazioni sul nuovo libro di Benedetto XVI Benenetto XVI, il Papa dimissionario, nel libro ha parlato anche del Sinodo in Amazzonia commentando le voci sul celibato dei sacerdoti, un tema che ha fatto molto discutere anche dopo la conclusione dei lavori. “Io credo che il celibato dei sacerdoti abbia un grande significato ed è indispensabile perché il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita“, afferma Benedetto XVI nel nuovo libro. Le prime indiscrezioni sull’attesissimo testo del ... Leggi la notizia su newsmondo

