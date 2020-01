Badu: «Setti un amico con me. La malattia è stata dura» – VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Ecco le dichiarazioni di Emmanuel Agyemang-Badu, giocatore dell’Udinese in prestito al Verona, dopo i tre punti contro il Genoa – VIDEO (Dal nostro inviato allo Stadio Bentegodi, Giuseppe Francesco D’Amato) – Emmanuel Agyemang-Badu, centrocampista in prestito all’Hellas Verona e protagonista della sfida contro il Genoa, ha parlato del suo rapporto col patron Setti e della microembolia polmonare rimediata lo scorso agosto «Setti è un amico con me. La malattia è stata dura», ha dichiarato Badu in zona mista al termine della partita che ha visto i gialloblù imporsi sul Grifone. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

