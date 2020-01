Agenti in rivolta: "Per i rimpatri paghiamo noi" (Di domenica 12 gennaio 2020) Luca Sablone I poliziotti devono anticipare di tasca propria l'aereo per il trasferimento del clandestino Una storia surreale: i poliziotti pagano di tasca propria le spese per garantire i rimpatri dei clandestini. Succede a Livorno, da dove arriva una denuncia che fa molto discutere: «Per la sicurezza dei cittadini livornesi o pagano i poliziotti o gli stranieri irregolari restano liberi». A sollevare la questione è stata Angela Bona, il segretario generale provinciale del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (Siulp). La sindacalista ha chiesto al Viminale di provvedere a «corrispondere agli Agenti un anticipo per le missioni di rimpatrio», ma puntualmente i soldi mancano all'appello. Il motivo? «Il bilancio viene chiuso intorno a Natale, mancano i fondi a fine anno», fa sapere il Siulp. E quindi i poliziotti continuano a sborsare soldi in prima persona. Ma a far ... Leggi la notizia su ilgiornale

