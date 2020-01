Zingaretti: ‘Dopo le regionali sciolgo il Pd e lancio partito nuovo’. Orlando: ‘Ragionare su come rifondare’. Orfini: ‘Non sia fuffa’ (Di sabato 11 gennaio 2020) A 13 anni di distanza dalla nascita del partito democratico, Nicola Zingaretti ne ha annunciato la fine: “Vinciamo in Emilia-Romagna, e poi cambio tutto: sciolgo il Pd e lancio il nuovo partito…”. L’attuale segretario lo ha spiegato sulle pagine di Repubblica, parlando di una decisione ormai già presa: “Convoco il congresso, con una proposta politica e organizzativa di radicale innovazione e apertura“, ha detto Zingaretti. “Non penso a un nuovo partito, ma a un partito nuovo, un partito che fa contare le persone ed è organizzato in ogni angolo del Paese”. Una svolta non rinviabile perché “l’Italia sta gradualmente tornando a uno schema bipolare“, la nuova legge elettorale porta a dover “costruire il soggetto politico dell’alternativa” e il Pd ha bisogno di essere più inclusivo: “Dobbiamo rivolgerci però alle ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Zingaretti: 'Dopo le Regionali sciolgo il Pd e lancio un partito nuovo' #pd - lsd4e : RT @BerniniAM: #Zingaretti ha annunciato che dopo le regionali di fine mese scioglierà il #Pd per fondare un nuovo partito. Bonaccini ha an… - AspideNero : RT @AdryWebber: Ti sciogliessi tu e la tua boccaccia,essere inutile -