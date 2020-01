Un vero colosso il OnePlus 8 Pro: passaggio su GeekBench (Di sabato 11 gennaio 2020) Il cerchio si stringe intorno al OnePlus 8 Pro, passato attraverso i database di GeekBench. Come riportato da 'indiashopps.com', il device monterà 12GB di RAM ed una scheda madre identificata con il nome 'Kona'. La versione software di riferimento è Android 10, mentre il nome in codice del telefono corrisponde a 'GALILEI IN2023'. I punteggi ottenuti, rispettivamente in single e multi-core, sono pari a 4296 e 12531 punti, cosa che lascia chiaramente intuire la presenza a bordo del processore Snapdragon 865. Il passaggio del OnePlus 8 Pro su GeekBench (i test di benchmark possono essere facilmente falsificati da chi ha maturato nel tempo una certa esperienza nel settore, ma dubitiamo sia questo il caso) ci rivela informazioni che non si distanziano affatto da quelle emerse in precedenza sul conto suo e degli altri due dispositivi che andranno a comporne la gamma (OnePlus 8 e OnePlus ... Leggi la notizia su optimaitalia

