Un popcorn gli resta incastrato fra i denti e gli provoca una grave infezione: operato a cuore aperto (Di sabato 11 gennaio 2020) Quando ha deciso di dividere con la moglie un sacchetto di popcorn mentre guardavano un film certo non immaginava che proprio a causa di uno di quei popcorn si sarebbe ritrovato qualche settimana dopo in una sala operatoria per un delicato intervento a cuore aperto. È quanto successo ad Adam Martin, un pompiere di Coverack, in Cornovaglia, che ha rischiato la vita a causa di un popcorn che gli è rimasto incastrato fra i denti. Infastidito, l’uomo ha provato infatti a toglierselo da solo, aiutandosi con diversi oggetti tra cui il cappuccio di una penna, del fil di ferro e persino un chiodo senza preoccuparsi del fatto che così facendo si è ferito le gengive, scatenando una grave infezione, l’endocardite. I problemi sono iniziati una settimana dopo, il 7 ottobre scorso, quando ha iniziato a soffrire di forti sudorazioni notturne, stanchezza continua e ml di testa: Martin ha ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

