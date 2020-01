Sci alpino, calendario e orari domenica 12 gennaio: programma, tv e streaming slalom Adelboden e combinata Altenmarkt (Di sabato 11 gennaio 2020) Si concludono i fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2020. Le donne concluderanno la loro trasferta sulle nevi austriache di Altenmarkt con la combinata, mentre gli uomini saranno impegnati nello slalom in quel di Adelboden, Svizzera. Il Circo Bianco al maschile sarà impegnato nella quarta prova tecnica consecutiva di questo avvio di anno nuovo, dopo gli slalom di Zagabria e Madonna di Campiglio e il gigante di ieri. Le donne, invece, dopo la discesa libera disputata ieri, si cimenteranno nella combinata, laddove la nostra Federica Brignone vuole fare la voce grossa. Stesso discorso per lo slalom di Adelboden, con Alex Vinatzer, Manfred Moelgg e Stefano Gross pronti alla zampata giusta. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE ... Leggi la notizia su oasport

