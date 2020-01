Sarraj da Erdogan | il generale a Mosca Verso la firma della tregua in Libia

Conte prova a ricucire con Sarraj : ma ora dirige Erdogan : Il premier libico Fayez al Sarraj è arrivato a Roma per incontrare Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Un vertice importante che arriva dopo il “pasticciaccio” dell’incontro saltato questa settimana. Il leader di Tripoli doveva vedere Conte questa settimana, ma l’invito di Khalifa Haftar e il suo arrivo a Roma prima dell’autorità del governo riconosciuto hanno fatto cambiare idea al capo del Gna. Giorni di fuoco. ...

Libia : Al Sarraj accetta la tregua di Putin ed Erdogan : Fayes Al Sarraj ha accettato la linea “dettata” da Russia e Turchia. Il cessate il fuoco partirà dalla mezzanotte di domenica prossima. Successo diplomatico per Russia e Turchia, che riescono ad imporre la proposta di cessate il fuoco in Libia. Ieri ad Istanbul, nel corso dell’incontro tra Putin – “padrino” del generale ribelle Haftar – […] L'articolo Libia: Al Sarraj accetta la tregua di Putin ed ...