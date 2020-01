Roberto Calderoli sulla Gregoretti: "Ma Marcucci c'è o ci fa? Non sa la differenza tra commissione e giunta" (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo Maurizio Gasparri e Roberto Calderoli a prendersela con il Pd, sospettoso di quanto deciso in Giunta sulla questione Gregoretti: "sulla giunta per le autorizzazioni mi domando se il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, c'è o ci fa quando afferma 'che è stata votata all'unanimità in capigru Leggi la notizia su liberoquotidiano

CamillaBradi : RT @51fini: Roberto Calderoli sulla Gregoretti: 'Ma Marcucci c'è o ci fa? Non sa la differenza tra commissione ?@AndreaMarcucci https://t.… - 51fini : Roberto Calderoli sulla Gregoretti: 'Ma Marcucci c'è o ci fa? Non sa la differenza tra commissione ?@AndreaMarcucci - g_costagliola : Il mastino è Roberto Calderoli #IlCantanteMascherato -